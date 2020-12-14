Владимир, , 18:21 — REGNUM Во Владимирской области поправка в бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 голов о перераспределении средств областного дорожного фонда стала причиной конфликта областной администрации и законодательного собрания, сообщает ИА REGNUM 14 декабря.

Депутаты приняли поправку, согласно которой в 21 муниципалитет направят 1 млрд 167 млн. рублей на ремонт и содержание дорог в 2021 году. Власти региона заявили, что поправка «ставит под угрозу выполнение показателей нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», противоречит Бюджетному кодексу РФ и областному законодательству».

«Инициаторы поправки в бюджет предлагают дополнительно перебросить почти 918 млн рублей с содержания областных дорог на муниципальные дороги. Фактически они ставят меня перед выбором: подписать изменённый закон о бюджете — и оставить без ремонта областные дороги с насыщенным движением, не подписать — а значит не выполнить социальные обязательства перед жителями, лишить бюджетников и получателей областных выплат и пособий без средств в начале года. Нам для содержания региональных дорог в нормативном состоянии в следующем году необходимо более миллиарда рублей… К поправке не приложена методика, содержащая правовое обоснование, расчёт субсидий, целевые показатели. Бюджет — это не мешок с деньгами, это закон. На каком основании будет решаться, в каком муниципальном образовании дороги больше нуждаются в ремонте, а в каком — меньше? В каком месте дорожное полотно нужно заменить в первую очередь — где чаще ездит депутат или где глава муниципалитета вежливее попросит денег? Налицо не только несправедливый подход, но и коррупциогенный фактор», — заявил губернатор Владимир Сипягин.

Он также заявил, что в 2020 году депутаты отдали большую часть денег, выделенных муниципалитетам на ремонт дорог, во Владимир, а другим муниципальным образованиям пришлось выдавать дополнительную материальную помощь.