Нью-Йорк, США, , 18:06 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли на старте торгов 14 декабря, на следующий день после официального одобрения в стране первой вакцины от COVID-19.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 77,54 пункта (0,26%), до 30 123,91 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,81 пункта (0,32%), до 3675,27 пункта, индекс Nasdaq вырос на 69,57 пункта (0,56%), до 12 447,44 пункта.

Все три индекса американского рынка находятся вблизи рекордных значений. На премаркете Уолл-стрит серьезно выросли котировки фармацевтических компаний и компаний туристического сектора.

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