Челябинск, , 17:25 — REGNUM Достройка метрополитена в Челябинске может обойтись в сумму от 35 до 90 млрд рублей. Об этом заявил журналистам глава миндортранса Челябинской области Алексей Нечаев.

Как пишет Накануне.Ru, он привёл ценовые расклады по трём возможным вариантам строительства. Дешевле всего обойдётся соединение пускового участка с трамвайной сетью. Если достраивать нынешние четыре станции, то придётся выложить 55 млрд рублей, а если создавать все восемь станций, то примерно 90 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, метрополитен в Челябинске начали строить в 1992 году. Но уже много лет работы не ведутся.