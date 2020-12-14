Париж, , 17:21 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о поддержке «всех инициатив, которые позволят снизить выбросы CO2 нашими экономическими мощностями», чтобы сделать «экономику страны более привлекательной для инвесторов».

В своем интервью France Info в понедельник, 14 декабря, министр заявил, что «правительство уже делает очень многое, чтобы снизить количество выбросов углекислого газа машинами», но добавил, что «можно всегда делать еще больше».

«Мы лидеры, и мы должны иметь экономику, производящую минимальные выбросы углекислого газа… Я хотел бы, чтобы этот процесс ускорился, так как это сделает нашу страну особенно привлекательной для иностранных инвесторов», — добавил Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря резидент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с авторами Гражданской конвенции по климату, которые обвиняют лидера государства в неоправданном изменении положений документа по борьбе с изменением климата.

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