Москва, , 17:00 — REGNUM Фиксация цен в РФ может привести к тому, что российский рынок станет неинтересен производителям соответствующих товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что правительство хочет получить право регулировать цены на социально-значимые товары.

«Если мы сейчас вводим некую фиксацию цен, то это значит, что российский рынок будет неинтересен для производителей соответствующих товаров. Они не смогут на нем заработать те деньги, которые они могут заработать на экспорте. В то же время сейчас введена пошлина, которая будет действовать до весны следующего года. Это значит, что производители будут удерживать товар для того, чтобы продать его, когда пошлину отменят. Все это в итоге может привести к тому, что на рынке может возникнуть товарный дефицит», — сказал Зубец.

По его словам, такие неловкие и немного истеричные решения дестабилизируют рынок.

«И в марте эта история, похоже, не закончится. У нас в сентябре выборы. И до сентября правительство будет держать эти ограничения для того, чтобы не вызывать роста цен на внутреннем рынке», — добавил Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, почему в РФ растут цены на продукты питания.

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