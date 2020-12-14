Нью-Йорк, США, , 16:59 — REGNUM Акции Astra Zeneca, британско-шведского производителя вакцины от COVID-19, рухнули примерно на 9% на премаркете Уолл-стрит 14 декабря.

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Снижение котировок связывается с изменением цены сделки по поглощению Alexion Pharmaceuticals, американской биотехнологической компании, которая была оценена в $39 млрд.

Кроме того, на положение Astra Zeneca повлияло одобрение 13 декабря Центрами контроля и профилактики заболеваний США (CDC) первой вакцины от коронавируса — ей стала не британская вакцина, а экспериментальный препарат от Pfizer и BioNTech.

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