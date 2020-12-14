Ярославль, 14 декабря 2020, 16:45 — REGNUM Продовольственные товары в Ярославской области в ноябре по отношению к октябрю подорожали на 1,2%. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем в среднем по России, сообщили в правительстве Ярославской области.
В ноябре масло подсолнечное подорожало в среднем на 11,6%, сахар — на 9%, мука — на 4,6%. Власти региона уверяют, что ситуация в Ярославской области лучше, чем в целом по России.
В ноябре в Ярославской области снизились цены на апельсины, яблоки, чеснок, свеклу и морковь.
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