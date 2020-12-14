Москва, , 16:29 — REGNUM Усиление в Европейском союзе «зеленой повестки» повлияет на российский экспорт электроэнергии меньше, чем на другие виды энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил директор Центра экономической конъюнктуры НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«РФ экспортирует в другие страны примерно 2% от вырабатываемой электроэнергии. Стоимость экспорта составляет в настоящее время 800−900 млн долларов. Соответственно, это сравнительно небольшие объемы относительно внутренней генерации и общей величины российского экспорта. Более того, основными покупателями электроэнергии выступает небольшой круг соседних стран — Финляндия, Литва, Китай и Казахстан, на них приходится больше 90%, — сказал Салихов. — Поэтому усиление «зеленой повестки» в меньшей степени окажет влияние на российский экспорт [электроэнергии] по сравнению с другими видами энергоресурсов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основным фактором, который обеспечит восстановление спрос на электроэнергию, станет динамика ВВП крупнейших экономик мира.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2021 году мировой спрос на электроэнергию будет расти – прогноз