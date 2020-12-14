Москва, , 16:28 — REGNUM Основным фактором, который обеспечит восстановление спроса на электроэнергию, станет динамика ВВП крупнейших экономик мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил директор Центра экономической конъюнктуры НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«Потребление электроэнергии восстановится до предкризисных значений, так как спрос на электроэнергию в большей степени объясняется экономической активностью, — сказал Салихов. — В случае нефти сокращение объема авиаперевозок или повышение популярности электромобилей может отрицательно сказываться на спросе. Для электроэнергетики это не так. Тот же тренд на увеличение доли электромобилей создает дополнительный новый спрос на электроэнергию».

Салихов призвал не забывать, что, по текущим прогнозам Мирового энергетического агентства, спрос на электроэнергию вырастет на 3% в 2021 году и превысит уровень 2019 года.

«Основным фактором является динамика ВВП крупнейших развивающихся экономик в следующем году, в первую очередь Китая и Индии. Именно эти страны будут крупнейшими источниками нового спроса на электроэнергию», — сказал Салихов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что «зеленая повестка» Евросоюза может существенно изменить расклад сил в экспорте энергоресурсов.

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