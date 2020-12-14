Москва, , 16:17 — REGNUM «Зеленая повестка» Евросоюза может существенно изменить расклад сил в экспорте энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«И у России тут достаточно радужные перспективы. Количество объектов солнечной и ветряной генерации у нас растет. Кроме того, не стоит забывать и о водородной энергетике. Совсем недавно правительство РФ утвердило план мероприятий по ее развитию. Водород — это один из самых экологически чистых видов топлива, — сказал Каленов. — Экономически развитые страны серьезно озабочены сложившейся обстановкой и внедряют различные экологические программы, одним из направлений которых как раз и является водородная энергетика. Кроме того, водород имеет еще одно существенное преимущество — это высокая степень теплоты сгорания. Наша страна обладает значительным ресурсным и научно-техническим потенциалом в этой области».

Как подчеркнул Каленов, российские компании «Газпром», «Ростатом» и «Новатэк» уже имеют соответствующие технологии и могут достигнуть тут значительных успехов.

«Кроме того, преимущества России обуславливаются и близостью к основным рынкам сбыта — странам Европы и Азиатско-тихоокеанского региона», — отметил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прирост энергопотребления в Штатах в 2021 году, скорее всего, не превысит 1%.

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