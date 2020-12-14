Москва, , 15:54 — REGNUM Ситуация с мировым энергопотреблением постепенно начинает стабилизироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогноз Мирового энергетического агентства, согласно которому мировое энергопотребление в 2020 году упадет на 2%.

«Ситуация с мировым энергопотреблением постепенно начинает стабилизироваться. Это подтверждается и улучшением прогноза сокращения с 5% до 2%, представленного Мировым энергетическим агентством, — сказал Каленов. — Наибольшее снижение пришлось на I и II квартал 2020 года, что обусловлено пиком первой волны пандемии коронавируса и соответствующими ограничительными мерами, введенными в большинстве государств».

Как пояснил эксперт, начиная с лета, национальные экономики постепенно начали оживать, соответственно стало расти и энергопотребление.

«Но, несмотря на рост в III квартале, мировое восстановление спроса по-прежнему остается ограниченным из-за повторного ухудшения эпидемиологической ситуации, — сказал Каленов. — В настоящее время бушует вторая волна, к весне ожидают третью. Однако все эпидемии не вечны, мир все равно вернется в привычное русло. Например, экономика Китая в первую очередь, а также Индии, уже восстанавливаются существенными темпами. Суммарная численность населения этих двух стран приближается к 3 млрд человек, а это значит, что объемы внутреннего рынка потребления электроэнергии будут расти».

Кроме того, Китай, как заметил Каленов, является крупнейшим экспортером продукции в мире и, в отличие от США и Европы, не настолько зациклен на возобновляемых и альтернативных источниках энергии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решающим фактором, который обеспечит рост энергопотребления в 2021 году, станет восстановление экономик США и Китая.

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