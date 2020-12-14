Душанбе, , 15:51 — REGNUM Поголовье крупного рогатого скота в Таджикистане по состоянию на 1 ноября 2020 года составило 2,3 млн тыс. голов, что на 0,9% больше, чем годом ранее, сообщили в агентстве по статистике.

По итогам января-октября 2020 года производство мяса в республике составило 170,8 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Производство куриного мяса выросло почти вдвое, до 22,8 тыс. тонн.

Издание «Авеста» отмечает, что стоимость мяса в Таджикистане остается недоступно высокой для многих семей. Стоимость одного килограмма говядины составляет 53−55 сомони ($4,7−4,9).

Средняя заработная плата в Таджикистане составляет 1426 сомони ($126). Таким образом, 1 кг говядины составляет около 4% от месячного бюджета среднестатистического работника.

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