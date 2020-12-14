Чебоксары, , 15:48 — REGNUM Глава минстроя Чувашии Александр Героев на совещании 14 декабря сообщил, что в плане-графике по решению проблем дольщиков находится 13 жилых домов общей площадью 140,35 тыс. кв. метров, по которым заключено 1 193 договора участия в долевом строительстве.

В третьем квартале этого года республиканским Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства приняты права на объекты застройщиков ООО «Кратонстрой» и ООО «Победа». В настоящее время ведется работа по подготовке необходимой проектно-сметной документации для возобновления строительства. Данные объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

По другому проблемному объекту — ООО «Алза» ведется работа по передаче прав застройщика региональному фонду через Арбитражный суд Чувашской Республики. Заседание суда назначено на 12 января 2021 года.

Для привлечения финансовых средств за достройку проблемных объектов направлены ходатайства в федеральный фонд по двум проблемным объектам, где застройщики признаны банкротом — это ООО «Фирма «Старко» и ООО «Фирма Три АсС». Принятие решений по данным объектам ожидается ориентировочно в первом квартале 2021 года.

Также направлены обращения в адрес федерального фонда об инициировании банкротства по объекту ООО «Оргтехстрой», объектам ООО «СЗ «Лидер» и объектам ООО «Альянс-Недвижимость». Судебные заседания о признании ООО «Оргтехстрой» банкротом назначено на 21 декабря, ООО «СЗ «Лидер» — на 15 декабря 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии власти должны были разработать дорожную карту по завершению строительства домов компании «Лидер» и встретиться с дольщиками — всего их насчитывается более 850.

Читайте также: Власти Чувашии встретятся с дольщиками проблемного «Лидера»