Москва, , 15:44 — REGNUM На три месяца в России цены на подсолнечное масло и сахар зафиксируются около максимально возможной отметки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

«Самое главное, чтобы условиями этого соглашения предприятия-производители не оставили сами себя без средств к существованию, — сказал Демин. — Ограничивать цены для конечного потребителя — дело благое, вопрос только в том, как повлиять на растущие издержки производителей. Я думаю, что цены на три месяца зафиксируются около максимально возможной отметки. За год стоимость этих продуктов и так поднялась на четверть, что, несомненно, не могло не отразиться на потребителях. Покупать все равно будут, но меньше, тратить разумнее. Правда, непонятно, почему мы тогда не фиксируем цены подобными соглашениями на хлеб, крупы, мясо — эти товары тоже стали значительно дороже!»

Что касается ситуации на рынке после того, как истечет срок действия соглашения, то многое будет зависеть от положения дел в экономике.

«Если весной кризис отступит, то я думаю, ценовых скачков мы больше не увидим, разве только будут те, что связаны с сезоном. К примеру, сахар часто дорожает в конце лета и осенью, когда его покупают для домашних заготовок», — пояснил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее об ограничении цен высказался профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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