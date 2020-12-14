14 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

Введение цифрового рубля повлияет на текущую ликвидность банков, не станет инструментом, сдерживающим инфляцию, и выглядит как попытка некой деноминации национальной валюты, а цифровые финансовые активы могут являться как средством инвестирования, так и одним из ресурсов сохранения сбережений. Эти выводы напрашиваются по итогам интервьюирования телеканалом «Россия-24» первого заместителя председателя ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой и зампреда Банка России Алексея Заботкина.

Галина Смирнова, , 16:50 — REGNUM Введение цифрового рубля повлияет на текущую ликвидность банков, не станет инструментом, сдерживающим инфляцию, и выглядит как попытка некой деноминации национальной валюты, а цифровые финансовые активы могут являться как средством инвестирования, так и одним из ресурсов сохранения сбережений. Эти выводы напрашиваются по итогам интервьюирования телеканалом «Россия-24» первого заместителя председателя ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой и зампреда Банка России Алексея Заботкина.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

В начале интервью представители регулятора финансового рынка страны пояснили различия между понятиями «цифровая валюта» и «цифровые финансовые активы». Напомним также, что в июле этого года в России был принят Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий, в частности, выпуск и обращение цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Закон вступит в силу с 1 января следующего года, за исключением нескольких положений, вступающих в действие с 10 января 2020 года!

По словам представителей ЦБ, «цифровая валюта» — есть цифровой рубль, а «цифровые финансовые активы» — это как раз то, что принято называть криптовалютами.

Цифровой рубль Cbr.ru

За цифровым рублем стоит такой эмитент, как ЦБ РФ. Соответственно, за таким рублем стоят обязательства государства. За криптовалютами или за так называемыми цифровыми финансовыми активами стоят частные компании, выпускающие частные токены. По словам Алексея Заботкина, частные токены могут переходить от одного владельца к другому. «Но эти частные токены не обладают важнейшими свойствами денег, а именно: способностью использоваться как средство платежа — ни в каком магазине невозможно расплатиться за батон хлеба или стакан кофе этими токенами и, что еще более важно, они не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц, — подчеркнул зампред ЦБ РФ, также пояснив, что — цифровая валюта ЦБ в то же время может использовать некоторые из технологий, которые лежат в основе частных токенов, но по своей сути — это просто дополнительная форма уже существующих национальных денег в дополнение к привычным нам наличным рублям или к безналичным рублях на счетах в банках. ЦБ обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении 1:1 и поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты».

Между тем Ольга Скоробогатова заявила, что когда речь заходит о частной криптовалюте, то нужно понимать, что это обязательство компаний или каких-то организаций, которые, как правило, ничем не обеспечены. «Конечно, мы это больше рассматриваем как некий такой актив, куда человек может вкладывать деньги… чтобы заработать. Но с точки зрения как расчетной единицы, которая бы где-нибудь принималась, частные криптовалюты такой способностью не обладают и не могут ей обладать, — подчеркнула первый зампред ЦБ, позже добавив, — цифровые финансовые активы — это действительно активы, которые обеспечены той или иной компанией, но больше рассматриваются как средства инвестирования и даже, может быть, и сбережения. Да, но это не расчетная единица, это не платежное средство. Иных платежных средств, кроме рубля, у нас по закону на территории России быть не может».

Ольга Скоробогатова Cbr.ru

Добавим, по словам Скоробогатовой, законом, принятым в июле, предусмотрено, что один цифровой актив может быть обменен на другой цифровой актив. Кроме того, представители регулятора подчеркнули, что будет предусмотрена возможность использования цифрового рубля как расчетной единицы при оплате цифровых активов или при их покупке.

Несмотря на рассматриваемые в докладе ЦБ, представленного для общественных консультаций 13 октября, 4 модели цифровой системы, регулятор, по словам Ольги Скоробогатовой, склоняется к двухуровневой системе, когда на первом уровне будет находиться ЦБ РФ, на втором — банки. «Вопрос двухуровневой или одноуровневой систем — это вопрос о том, как организовано распространение цифрового рубля или цифровой единицы любого регулятора непосредственно на финансовом рынке, — отметила первый зампред Банка России, — сами мы склоняемся к двухуровневой системе, потому что мы считаем, что инфраструктура финансового рынка настолько развита, и наши люди очень доверяют банковской системе, потому за последние 5 лет мы видим, что доля безналичных платежей выросла до 70%. Еще 5 лет назад она была 39%…С этой точки зрения, мы хотели бы сохранить возможность клиентского обслуживания через банки. Банки знают своего клиента. Банки предлагают им различные продукты и услуги. Цифровой рубль здесь больше для банков будет, как инструмент создания дополнительных сервисов для клиента, и, естественно, дополнительного заработка. Поэтому двухуровневая система нам кажется наиболее целесообразной в этом случае».

К слову, китайский регулятор тоже пошел по двухуровневому пути работы с цифровым юанем. Как заметила Скоробогатова, электронный кошелек физлиц будет находиться именно на платформе ЦБ, а доступ к нему при двухуровневой модели будет сохранен через коммерческие банки. Между тем остается непонятным факт того, где и в какой форме будут располагаться деньги юридических лиц. Об этом разговора не зашло.

Красной линией через всё интервью проходит тезис о том, что цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными расчетами. По своим свойствам цифровой рубль будет ближе к наличным деньгам. В отличие от безналичных расчетов, операции с цифровым рублем будут совершаться и в офлайн-режиме, то есть когда отсутствует интернет-связь. Во всяком случае, такие технологии есть, и регулятор хочет предусмотреть и внедрить их использование.

Говоря об инфляционных процессах, например, можно ли избежать инфляции при допэмиссии цифрового рубля, Алексей Заботкин дал однозначный ответ, что нет.

«Цифровой рубль, и в этом его смысл как третьей формы денег, он абсолютно равнозначен с экономической точки зрения с уже существующей формой рубля. Цифровой рубль будет частью общей денежной массы, и в этом смысле будет оказывать ровно такое же влияние на экономику, на денежно-кредитные условия и на инфляционные вопросы в экономике. Мы, безусловно, будем это принимать во внимание и в выработке решений по денежно-кредитной политике», — подчеркнул зампред ЦБ Заботкин.

Алексей Заботкин Cbr.ru

Внедрение цифрового рубля может повлечь некоторые изменения в жизни банковского сектора. По словам господина Заботкина, введение дополнительной формы денег повлечет за собой некоторое перераспределение текущей ликвидности между теперь уже тремя формами.

«Сейчас экономические агенты решают, как, в какой форме держать свои денежные средства — наличные или безналичные на счетах банков, появится третья форма и, соответственно, это решение уже будет приниматься между тремя альтернативами и, безусловно, это приведет к перетоку ликвидности между этими формами денег. То, что затронет, безусловно, банковскую систему — это некоторое перераспределение тех средств, которые используются в расчетах, в первую очередь то, что хранится на текущих счетах в банках в форму цифрового рубля. Безусловно, это будет иметь влияние на структурный баланс ликвидности в банковском секторе», — отметил зампред ЦБ, напомнив также, что сейчас наблюдается значительный структурный профицит ликвидности, а потому банкам придется корректировать свою тактику и стратегию управления ликвидностью. Алексей Заботкин подчеркнул, что регулятор будет следить за этим процессом, чтобы в конечном итоге денежно-кредитная политика соответствовала заданным ЦБ целям, в частности, обеспечивающим соответствие стоимости коротких денег ключевой ставке, даже в условиях, если структурный профицит сменится структурным дефицитом. Подобная ситуация со структурным дефицитом наблюдалась в 2016 году. По словам Заботкина, тогда это не создавало каких бы то ни было макроэкономических проблем.

В целом преимуществом цифрового рубля, как отметила Ольга Скоробогатова, будет являться сокращение издержек при совершении операций — и для граждан, и для бизнеса.