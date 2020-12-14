Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Американская компания Tesla приостановит на 18 дней выпуск электромобилей Model S и Model X на заводе во Фримонте (штат Калифорния). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на электронное письмо руководства компании, адресованное сотрудникам предприятия.

Производственные линии перестанут работать с 24 декабря по 11 января. Отмечается, что приостановка работы предприятия связана с низким спросом на Model S и Model X.

Так, согласно отчету компании, в третьем квартале 2020 года было поставлено 15 200 автомобилей Model S и Model X, что составляет около 11% от общего объёма поставок электромобилей американской марки за квартал. При этом остальные поставки пришлись на Model 3 и Model Y.

Сотрудникам, работающим на линиях, сообщили, что им оплатят неделю вынужденного отпуска. При этом они будут привлечены к поставкам электрокаров клиентам.

Ранее стало известно, что компания Tesla в ноябре 2020 года установила новый рекорд продаж в Китае, реализовав 21 604 электромобиля.

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