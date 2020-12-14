Нур-Султан, , 15:38 — REGNUM Правление Национального банка Казахстана сохранило базовую ставку на уровне 9% с сужением процентного коридора до плюс-минус один процентный пункт, сообщили 14 декабря в пресс-службе финансового регулятора.

В Нацбанке пояснили, что решение связано с нестабильностью на рынке нефти, высокими инфляционными ожиданиями и неопределенной эпидемиологической ситуацией в стране.

Установленный уровень базовой ставки позволит достигнуть инфляции в 4−6% по итогам 2021 года, считают в Нацбанке. Кроме того, коридор базовой ставки сужен за счет стабилизации ситуации на денежном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара США составил 418,99 тенге.