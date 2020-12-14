Москва, , 15:35 — REGNUM Решающим фактором, который обеспечит рост энергопотребления в 2021 году, станет восстановление экономик США и Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил глава Московского регионального отделения «Партии Роста», председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

«Скорее всего, энергопотребление не только восстановится, но и будет расти, — сказал Пурим. — Решающими факторами станет восстановление ведущих экономик мира — Китая и США. Темпы восстановления экономики Европы определят ее энергопотребление. А РФ — традиционный поставщик электроэнергии для Европы и Китая. Производство электроэнергии в нашей стране вполне укладывается в «зелёную» повестку, так как на гидроэнергетику и атомные станции приходится половина производимой электроэнергии, а на газу работают более 70% тепловых электростанций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Россия существенно отстает на пути разработки и интеграции «зеленых» технологий.

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