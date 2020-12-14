Москва, , 15:34 — REGNUM Российские компании поступают правильно, если готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Безусловно [это] правильно, хотя для компаний невыгодно, но это даст им результаты в будущем, — сказал Чеглов. — Отношения с правительством — это важный ресурс, который позволяет развиваться, больше зарабатывать, лоббировать свои интересы. Уступить сейчас — выиграть в дальнейшем. Сохранятся сложившиеся физические объемы продаж. И это плюс. Компании-участники при этом потеряют часть прибыли, но в убытки вряд ли выйдут. Тем более что сроки действия соглашения не такие уж и длинные. И у большинства поставщиков этими товарами матрица не заканчивается, в этом особенность крупного бизнеса».

Как полагает Чеглов, можно ожидать роста спроса населения в ожидании увеличения цен под конец действия моратория, и «что-то может временно исчезнуть», но в данном случае пустоты на полках закроет другой товар.

«Дальше производители начнут отыгрывать свои интересы, и цены могут пойти вверх, но конъюнктура рынка зависит от слишком многих факторов, и прогнозировать столь далеко сейчас вряд ли стоит. Условия рынка меняются чуть ли не ежедневно», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что если выяснится, что ценовые сговоры в России стали легальным способом решения коммерческих проблем, а не исключительной прерогативой государства, то очень скоро граждане увидят лавину роста цен на товары по всему спектру привычного потребления.

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