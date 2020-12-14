Москва, , 15:26 — REGNUM Главный плюс удаленной работы — экономия расходов (питание, транспорт и т. д.), главный минус — ненормированный рабочий день. Так считают 50% и 37% жителей России соответственно, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

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Также среди плюсов работы на удалёнке» снижение количества инфекционных контактов (39%), возможность работать отовсюду по интернету (32%), отсутствие офисных отвлекающих факторов. (27%), много свободного времени (23%).

Среди минусов дистанционной работы — необходимость сочетать домашние дела и работу (31%), сложности в общении с коллегами по техническим причинам (28%), нехватка живого общения с коллективом (27%).

Опрос проведен 1—9 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе, который вступит в силу с 1 января 2021 года.

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