Варшава, , 15:26 — REGNUM Операторы систем передачи электроэнергии из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписали с Европейским агентством по инновациям и сетям (INEA) на сумму 720 миллионов евро. Об этом передает Polskie Radio 24.

Подписанный документ предусматривает софинансирование развития энергетической инфраструктуры, необходимой для синхронизации энергосистем прибалтийских стран с системой континентальной Европы, со стороны Европейского агентства по инновациям и сетям на указанную сумму.

В настоящее время Эстония, Литва и Латвия, наряду с Россией и Белоруссией являются частью постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ.

Ранее проекты синхронизации энергетических систем Польши и стран Прибалтики уже получили поддержку ЕС в размере 323 млн евро. Согласно графику, синхронизация систем должна произойти в конце 2025 года.