Ташкент, , 15:25 — REGNUM Кредит в размере $93 млн на проекты по устранению безработицы в Узбекистане одобрило руководство Азиатского банка развития (АБР), сообщили 14 декабря в пресс-службе банка.

Старший специалист АБР по социальному сектору Синь Лон отметил, что Узбекистан обладает большим потенциалом для создания новых рабочих мест и роста экономики.

Он считает, что нехватка навыков среди работников создает препятствия для развития рынка труда. «Этот проект сыграет значительную роль в содействии увеличению занятости в Узбекистане, особенно для молодежи», — сказал представитель АБР.

Отмечается, что проект направлен на развитие навыков в пяти приоритетных областях: строительстве, легкой промышленности, информационных и коммуникационных технологиях, агробизнесе и пищевой промышленности.