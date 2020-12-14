Москва, , 15:10 — REGNUM Если выяснится, что ценовые сговоры в России стали легальным способом решения коммерческих проблем, а не исключительной прерогативой государства, то очень скоро граждане увидят лавину роста цен на товары по всему спектру привычного потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

«И надежд на стабилизацию цен не останется никаких, особенно для товаров, импорт которых ограничен или зарегулирован таможенными и санитарными нормами, — сказал Ордов. — Нельзя каждый раз использовать нерыночные методы, ожидая положительного сбалансированного эффекта в рыночной экономике. Период регулируемых цен мы уже в своей истории проходили. Поначалу было неплохо, пока неэффективность этого метода управления не привела к дефициту, разбалансировке экономики и низкому уровню жизни».

Как полагает Ордов, возможно, в ситуации с ценами стоит попробовать проанализировать роль монополизма, министерств и правительства в целом.

«Чтобы понять, что надо изменить, и ограничить желание регулировать, чтобы впредь подобные явления резкого роста цен на продукты питания не имели системной основы, — сказал Ордов. — А с рынком масла и сахара ничего страшного не произойдет, так как компании уже зафиксировали комфортные для себя максимальные уровни цен, а вот желание снижать цены на рынке явно поубавится. Товары эти возобновляемые, и цена обычно зависит от урожайности и наличия давления со стороны импорта, поэтому многое в ценах этих товаров будет зависеть не от соглашения, а от погоды и устойчивости рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ряд отраслей российской экономики стали если не монополиями, то олигополиями, которые, прикрываясь различными поводами, манипулируют оптовой и розничной ценой.

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