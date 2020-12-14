Москва, , 15:07 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение главы МЭР Максима Решетникова снизить с 30% до 10% планку динамики роста цен на продукты, при которой власти имеют право принять меры по их сдерживанию.

«Очень важно, что вы предложили снизить эту планку до 10%. Когда уже на 10% необоснованный рост цен происходит, это показатель того, что ведомствам необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры», — сказал Мишустин.

При этом он обратил внимание главы Минэкономразвития на то, что «корректировать и использовать этот инструмент нам надо было раньше».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ на прошлой неделе прямо указал на попытки торговых сетей подогнать внутренние цены под мировые.

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