Москва, , 15:03 — REGNUM Россия и ОАЭ сотрудничают в борьбе с распространением коронавируса. Стороны обсуждают возможность лицензионного производства препарата «Спутник V», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 14 декабря на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

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Лавров отметил, что в Объединённых Арабских Эмиратах в настоящее время стартует третья фаза клинических испытаний российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Сотрудничество двух стран развивается.

«Обсуждается возможность лицензионного производства этой вакцины», — добавил глава российской дипломатии.

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