Москва, , 15:03 — REGNUM Сложно не согласится с коллегами из Saxo Bank, относительно цены не нефть. Начало вакцинации по всему миру очень важный триггер для цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

«По мнению большинства аналитиков, уже к концу лета 2021 года объемы мирового производств выйдут на уровень 70−80% от значений 2019 года.

Тоже самое относится и к отрасли авиаперевозок — которая стала главной жертвой пандемии. По сути, возвращение международных перелётов на допандемийный уровень станет официальным концом эпидемии.

Естественно, что одних авиаперевозок недостаточно для роста спроса на нефть и горючее, но они выступают индикатором. Очень много сейчас возлагается надежд на Китай.

Если промышленное производство поднебесной выйдет на полную мощность к середине 2021 года, то цена на нефть может вырасти существенно сильнее. Выходы к уровням 65−70 долларов за марку Brent не будут чем-то «из ряда вон».

Очень важно отметить желание ОПЕК+ плавно контролировать объем поступающей на рынок нефти. Принципиально новый подход может обеспечить плавный рост цен на черное золото.

Однако нельзя забывать, что сем выше цена, тем меньше ОПЕК+ будет оказывать реального виляния на нее, так-как все больше объемов начнут предоставлять независимые производители, которым нужно наверстать потери из-за низкой цены в 2020 году», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что цены на нефть в 2021 году могут торговаться в диапазоне $40−60 за баррель.

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