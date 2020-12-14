Москва, , 15:02 — REGNUM Руководитель Минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил снизить планку колебаний цен на социальной значимые товары с 30% до 10%.

Эта идея прозвучала на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами, на котором Решетников выступал с докладом о мерах по снижений цен на продукты питания.

Министр напомнил, что сейчас действует постановление правительства, принятое в 2008 году, по которому в экстренных случаях на срок до 90 дней позволяет государству устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары.

«При этом планка установлена колебаний цен в 30%. Понятно, что когда ее устанавливали на законодательном уровне в 2008 году этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого не достаточно», — сказал он.

Решетников предложил изменить законодательство и дать правительству право устанавливать планку. И после этого установить её в размере 10% за один месяц без учёта сезонного колебания стоимости товаров.