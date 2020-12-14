Москва, , 15:01 — REGNUM Ряд отраслей российской экономики стали если не монополиями, то олигополиями, которые, прикрываясь различными поводами, манипулируют оптовой и розничной ценой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

«Интересно было бы узнать, как антимонопольная служба относится к готовящемуся на рынке «картельному сговору»? После резкого роста цен на сахар и подсолнечное масло компании решили еще эту цену зафиксировать официально в качестве ориентира для всех участников, пускай и максимального? Сможет ли и должно ли правительство РФ заниматься регулированием цен по каждому виду продукции в каждой точке нашей страны? Вопросов больше, чем ответов», — заметил экономист.

Но ответы, как подчеркнул Ордов, давно даны в экономической теории в концепции рыночной экономики.

«Базовым условием устойчивости экономики и ценообразования в том числе является наличие конкуренции, свободы предпринимательства и движения капитала, — сказал Ордов. — Есть ощущение, что ряд отраслей российской экономики стали если не монополиями, то олигополиями, получив рыночную власть над ценами, и, прикрываясь различными поводами, манипулируют оптовой и розничной ценой. Поощрение сговора на продовольственном рынке приводит к тому, что вслед за ограничениями цены наступает падение качества, а затем дефицит товаров».

Причем ограничения, по словам экономиста, снижают желание инвестировать в соответствующую отрасль и тем самым это становится лишь вопросом времени, когда цена снова начнет расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что для борьбы с ростом цен в РФ нужно ограничивать произвол монополий.

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