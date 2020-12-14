Москва, , 15:02 — REGNUM Кроссоверы QX60 и QX80 японской компании Infiniti подорожали в России на 50 — 150 тысяч рублей. Об этом 14 декабря сообщает портал «Цена Авто».

Так, кроссовер QX60 стал дороже на 50 тыс. рублей во всех версиях или на 1,2 — 1,4% по сравнению с прежней стоимостью. Цена на начальную версию Infiniti QX60 теперь составляет 3 675 000 рублей, а топовая продается за 4 270 000 рублей.

Рестайлинговый кроссовер QX80 подорожал более существенно — на 100 — 150 тыс. рублей или на 1,6 — 2,6% по сравнению с прежней ценой. Диапазон цен на модель QX80 теперь составляет от 5 890 000 до 6 255 000 рублей.

Напомним, последний раз повышение цен на модели Infiniti в России было зафиксировано в октябре 2020 года. Тогда кроссовер QX60 подорожал на 50 тыс. рублей.

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