Джакарта, , 14:48 — REGNUM Министр экономики Индонезии Эирлангга Хартарто заявил, что в четвертом квартале 2020 года ожидается рост экономики страны до 0,6%, сообщает Antara.

Министр заявил, что реализация экономического роста, который произошел со второго по третий квартал, показала, что Индонезия достигла нижней точки, поэтому шансы на восстановление необходимо сохранить.

Известно, что уровень инфляции, который в ноябре поддерживался на уровне 1,59%, также стал движущей силой для улучшения роста в четвертом квартале.

«Наши валютные резервы в размере 130 млрд долларов США показывают, что наш финансовый сектор обладает устойчивостью», — заявил министр экономики Индонезии, добавив, что правительство считает, что 2021 год станет годом восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия установила стратегическое партнерство с Африканской региональной организацией интеллектуальной собственности (ARIPO).

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