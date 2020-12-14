Москва, , 14:47 — REGNUM В целом диапазон мировых цен на нефть в диапазоне $40−60 за баррель на 2021 год выглядит вполне реалистичным, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«Исходя из предположения, что в следующем году мировая экономика будет постепенно восстанавливаться после кризиса (что рассматривается в качестве базового сценария), спрос на нефть также будет расти, подталкивая нефтяные цены вверх.

Вместе с тем, нельзя исключать временных коррекций на мировых рынках, в том числе на сырьевых, под влиянием самых разных факторов. Это могут быть геополитические, экономические или же эпидемиологические факторы.

В частности, темпы восстановления мировой экономики будут во многом зависеть от успешности программ вакцинации населения в крупнейших странах.

Однако сейчас сложно предположить, сколько в действительности это займет времени, и насколько эти меры окажутся эффективными», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мировые цены на нефть могут торговаться в диапазоне $40−60 за баррель, сообщил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

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