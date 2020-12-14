Кострома, 14 декабря 2020, 14:54 — REGNUM В Костромской области ожидают снижения турпотока в 2020 году на 30−40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте экономического развития региона.
Для сравнения, в 2019 году область посетили 917 тысяч туристов. По предварительным прогнозам в текущем году регион примет не более 500 тысяч гостей. Снижение поступлений в бюджет от сферы туризма в профильном департаменте уже подсчитали — оно составило 100 млн рублей.
При этом, в новогодние праздники Кострома ожидает «большого наплыва» туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Конкретные цифры в департаменте назвать затруднились:
По мнению эксперта, запрет на проведение массовых мероприятий в новогоднюю ночь и выходные дни в январе 2021 года никак не повлияет на поведение и интересы туристов. Гости как и раньше пойдут в музеи, театры, филармонию и на уличные ярмарки, которые начнут работать в области с 14 декабря.
Справка: на новогодние праздники в Костромскую область приезжает от 36 до 54 тысяч человек. В 2020 году регион в основном посещали туристы из Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Владимира, Вологды, Ярославля и Санкт-Петербурга. Доля внутренних туристов составила 97% от числа всех гостей региона. Остальные 3% визитёров приехали из Белоруссии, Эстонии, Германии, Украины, Италии, США, Великобритании и Китая.