Калуга, , 14:56 — REGNUM Вопросы рекультивации калужского полигона твердых бытовых отходов, который эксплуатировался с 1972 года и был закрыт в январе 2017 года в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна», стали 14 декабря предметом особого внимания участников заседания регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Руслана Маилова, стоимость муниципального контракта на рекультивацию объекта составляет 494,5 млн рублей, включая средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Срок окончания работ — 20 декабря 2021 года. Объем субсидии из федерального бюджета на 2020 год предусмотрен в размере 234,3 млн рублей. На 2021 год федеральные средства предусмотрены в размере 235,1 млн рублей. В настоящее время в стадии завершения находится первый этап рекультивации — отвод ручья за территорию тела полигона. Параллельно начаты работы второго технического этапа рекультивации — устройство обводного коллектора и стабилизации тела полигона. В данный момент на объекте продолжаются работы по перемещению свалочных масс, формированию тела полигона и устройству защитного экрана.

Достижение показателей федерального проекта запланировано на 2021 год. Ключевым результатом реализации проекта должно стать улучшение качества жизни 342 тыс. человек в связи с ликвидацией опасного объекта накопленного экологического вреда.

В Калужской области муниципальными образованиями проводится активная работа по подготовке проектно-сметной документации на рекультивацию выведенных из эксплуатации полигонов. В регионе насчитывается 19 полигонов ТБО. 12 полигонов в 2021 году будут иметь положительные заключения экологической и строительной экспертиз и начнут рекультивироваться. В 2022 году планируется обеспечить завершение проектирования остальных шести объектов.

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