Москва, , 14:42 — REGNUM Россия существенно отстает на пути разработки и интеграции «зеленых» технологий и рискует столкнуться с повторением феномена сланцевой нефти, когда РФ, будучи одним из пионеров в разработке технологии добычи сланцевой нефти и газа, так и не смогла эффективно воспользоваться этим перспективным направлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому энергопотребление в мире по итогам 2020 года упадет на 2%.

Солнечные батареи (сс) American Public Power Association

«Глобальное энергопотребление ежегодно увеличивается, особенно за счет Китая и Индии, где большее количество граждан переходят на современную форму потребления, — сказал Ордов. — Объем потребления электроэнергия становится не столько показателем деловой активности, сколько развитости общества. «Зеленая» энергетика и энергоэффективные технологии позволяют снизить энерговооруженность реального сектора экономики, но существенно возрастает непромышленное потребление».

Как пояснил Ордов, поэтому газ, в отличие от нефти, остается стратегически важным сырьем и относительно экологичным.

«Россия же существенно отстает на пути разработки и интеграции «зеленых» технологий, — добавил Ордов. — Есть вероятность повторения феномена сланцевой нефти, когда мы, будучи одними из пионеров в разработке технологии добычи сланцевой нефти и газа, так и не смогли эффективно воспользоваться этим перспективным направлением. А ведь вопрос «зеленой» энергетики стоит весьма остро. Уже с 2022 или 2025 года европейцы могут начать взимать «углеродный» или «климатический» налог с товаров, поставляемых на территорию Европы. Это может стать существенным ударом уже по нашим экспортерам, а ущерб для экономики может составить, по расчетам KPMG, за пять лет порядка 30−50 млрд евро».

По мнению Ордова, в связи c этим будущее РФ в качестве поставщика электроэнергии выглядит умеренно оптимистично, в качестве поставщика сырья для выработки электроэнергии — весьма оптимистично, а вот перспективы России в качестве хедлайнера наиболее перспективного направления — «зеленой» энергетики — совсем не убедительно.

«Может, стоит уже сейчас озадачиться этим вопросом и инвестировать миллиарды рублей в перспективные «зеленые» технологии энергогенерации, вместо того чтобы потом подарить миллиарды евро европейцам в виде налога?» — риторически поинтересовался Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что первенство в переработке нефти, принадлежащее США, может перейти к Китаю уже в 2021 году.

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