Москва, , 14:40 — REGNUM Ожидаемый Saxo Bank диапазон цен на нефть в 2021 году очень широкий и не претендующий на особую точность, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

«С вероятностью как минимум в процентов 80% среднегодовая цена на нефть марки Brent, действительно, уложится в диапазон $40−60 баррель

В случае если вакцинация от COVID-19 начнется в развитых странах быстро и энергично и при условии, что не будет новых раундов торговых войн и финансового кризиса, среднегодовая цена нефти будет стремиться к верхней границе диапазона — $60 за баррель.

Если же преобладают негативные факторы — задержки с вакцинацией, последующие за этим задержки в восстановлении международного авиасообщения и, тем более, если это усугубится торговыми войнами и финансовым кризисом, то цена нефти будет стремиться к нижнему диапазону — $40 за баррель.

Прогноз Saxo Bank подтверждается прогнозом такого авторитетного источника как EIA (U.S. Energy Information Administration), которая на днях уточнила свой прогноз на 2021 год, подняв его на 5% до почти $49 за баррель», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мировые цены на нефть могут торговаться в диапазоне $40−60 за баррель, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

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