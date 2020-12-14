Москва, , 14:39 — REGNUM До 20 декабря в России производители сахара и подсолнечного масла заключат соглашения с розничными торговыми сетями. Данные меры обсуждались 14 декабря на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с зампредами правительства.

«До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями», — заявил Мишустин.

Соглашение, как следует из обсуждения во время совещания, охватит первые три месяца 2021 года — период до 1 апреля. Планируются договорённости, снижающие цены поставок продукции в магазины и ограничивающие розничные цены.

Ответственными за заключение соглашения Мишустин назначил Минсельхоз и Минпромторг, отслеживать исполнение будет ФНС.

Также производители сахара получат льготные кредиты по ставкам до 5% на закупку сахарной свёклы. Объём поддержки отрасли на эти цели предусмотрен в размере примерно 2 млрд рублей.

На рынке подсолнечного масло вводится таможенная пошлина на семена подсолнечника. Мишустин отметил, что соответствующие ограничения могут быть введены и в отношении подсолнечного масла в случае неисполнения договорённостей между производителями и сетями.

Кроме того, в России вводятся квоты и пошлины на экспорт зерновых. Также предусмотрены меры поддержки производителям муки и хлебобулочных изделий.

«Производителям муки направим в следующем году свыше 4,2 млрд рублей. 3 млрд рублей для поддержки хлебопекарной продукции», — сказал глава правительства.