Уфа, , 14:41 — REGNUM Около 227 млрд рублей поступило за 11 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Башкирии. Об этом 14 декабря сообщила министр финансов республики Лира Игтисамова на оперативном совещании в правительстве региона.

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По ее словам, это ниже уровня 2019 года на 14,6 процента. При этом профинансировать дефицит бюджета, образовавшийся в связи со снижением республиканских доходов, удалось за счет ранее накопленных резервов. Кроме этого удалось изыскать средства на развитие региона.

По ее словам, за год объём федеральной поддержки составил около 100 млрд рублей. 14,7 млрд рублей регион получил на компенсацию снижения неналоговых и налоговых доходов. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году Башкирия получила из федерального бюджета в два раза больше средств. Поэтому на следующий год регион получает хороший задел для развития строительства и модернизации первичного звена здравоохранения.

При этом недополучение доходов связано не только с пандемией, поскольку руководство Башкирии не закрывало экономику: сейчас идет подготовка третьего пакета мер господдержки экономики региона.

Хабиров сообщил, что основной причиной снижения доходов являются общемировые процессы вокруг падения нефтедобычи. И хотя проблемы есть, руководство региона с надеждой смотрит в будущее.

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