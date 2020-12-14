Найроби, , 14:30 — REGNUM Применение пестицидов в сдерживании распространения нашествия саранчи в Кении оказывается неэффективным и представляет угрозу для окружающей среды. Об этом сообщает The Standard Health со ссылкой на выводы симпозиума Национального исследовательского фонда (NRF) в Найваше, в котором приняли участие учёные из разных университетов и организаций Кении.

Теперь эксперты призывают к биологическим методам борьбы с вредителями, которые вторглись в некоторые районы страны во второй раз.

По словам главного секретаря по университетскому образованию и исследованиям Самсона Набуквеси, становится всё труднее контролировать саранчу, которая распространяется с угрожающей скоростью. Эксперт признал, что нынешнее использование пестицидов не является эффективным.

«Мы должны привлечь наших учёных к поиску новых биологических методов борьбы с саранчой, которая размножается очень быстро», — сказал он.

Он сказал, что для борьбы с саранчой требуется много рабочей силы, призывая исследователей создать пестициды, которые также являлись бы экологически чистыми. Набуквеси также признал проблемы финансирования университетов.

«В настоящее время Национальный исследовательский фонд работает над стратегией мобилизации ресурсов, и наши университеты проводят очень много исследований», — добавил Набуквеси.

Он добавил, что Национальный исследовательский фонд в настоящее время изучает последствия COVID-19, методы лечения от рака, поддержки слабовидящих несовершеннолетних и меры борьбы с нашествием саранчи.

«Национальный исследовательский фонд также работает над продовольственной безопасностью в некоторых округах и помогает несовершеннолетним, у которых есть проблемы со слухом и зрением, общаться с помощью технологий», — сказал он.

Генеральный директор Национального исследовательского фонда Доктор Джемайма Онсаре признала, что финансирование и персонал по-прежнему являются проблемой для вновь созданной организации.

Ранее министр сельского хозяйства Питер Мунья объявил, что в декабре страна столкнётся с новой волной нашествия саранчи из Сомали.

«Мы активизировали все наши базы в Ваджире и направили больше персонала NYS для проведения наземного и воздушного распыления, получив 216 000 литров пестицида», — сказал он.

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