Найроби, 14 декабря 2020, 14:30 — REGNUM Применение пестицидов в сдерживании распространения нашествия саранчи в Кении оказывается неэффективным и представляет угрозу для окружающей среды. Об этом сообщает The Standard Health со ссылкой на выводы симпозиума Национального исследовательского фонда (NRF) в Найваше, в котором приняли участие учёные из разных университетов и организаций Кении.
Теперь эксперты призывают к биологическим методам борьбы с вредителями, которые вторглись в некоторые районы страны во второй раз.
По словам главного секретаря по университетскому образованию и исследованиям Самсона Набуквеси, становится всё труднее контролировать саранчу, которая распространяется с угрожающей скоростью. Эксперт признал, что нынешнее использование пестицидов не является эффективным.
Он сказал, что для борьбы с саранчой требуется много рабочей силы, призывая исследователей создать пестициды, которые также являлись бы экологически чистыми. Набуквеси также признал проблемы финансирования университетов.
Он добавил, что Национальный исследовательский фонд в настоящее время изучает последствия COVID-19, методы лечения от рака, поддержки слабовидящих несовершеннолетних и меры борьбы с нашествием саранчи.
Генеральный директор Национального исследовательского фонда Доктор Джемайма Онсаре признала, что финансирование и персонал по-прежнему являются проблемой для вновь созданной организации.
Ранее министр сельского хозяйства Питер Мунья объявил, что в декабре страна столкнётся с новой волной нашествия саранчи из Сомали.
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