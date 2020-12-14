Москва,
14 декабря 2020, 14:20 — REGNUM Данные прогнозы по стоимости нефти в 2021 году имеют место быть по $40−60 за баррель, возможно даже выше. заявил корреспонденту ИА REGNUMинвестиционный советник компании ООО «ПФО Холдинг» Руслан Исмаилов.
«На прошлой неделе нефть уже поднималась выше $50, а это сильный уровень, который был пробит.
Сделка ОПЕК+ пока работает. Но путь уже открыт на $70 за баррель во втором полугодии 2021 года.
Пара доллар/рубль около отметки 73, евро/рубль 88,50, как в августе. Сказывается нефтяной позитив и отсутствие санкций (по крайней мере, до весны).
Безусловно 2021 году можно будет увидеть позитив на мировых рынках и в том числе на рынке нефти, при нормализации ситуации с коронавирусом.
Если смотреть дальновидно на ситуацию, то ОПЕК с каждым годом будет ослабевать, но в ближайшее время будет сохранять ключевую роль в рамках соглашения ОПЕК+.
Сам доллар на минимумах за три года, что уже раздражает европейских конкурентов, но радует развивающиеся рынки», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, датский Saxo Bank ожидает цену на нефть $40−60 за баррель в 2021 году.
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