Москва, , 14:20 — REGNUM Данные прогнозы по стоимости нефти в 2021 году имеют место быть по $40−60 за баррель, возможно даже выше. заявил корреспонденту ИА REGNUMинвестиционный советник компании ООО «ПФО Холдинг» Руслан Исмаилов.

«На прошлой неделе нефть уже поднималась выше $50, а это сильный уровень, который был пробит.

Сделка ОПЕК+ пока работает. Но путь уже открыт на $70 за баррель во втором полугодии 2021 года.

Пара доллар/рубль около отметки 73, евро/рубль 88,50, как в августе. Сказывается нефтяной позитив и отсутствие санкций (по крайней мере, до весны).

Безусловно 2021 году можно будет увидеть позитив на мировых рынках и в том числе на рынке нефти, при нормализации ситуации с коронавирусом.

Если смотреть дальновидно на ситуацию, то ОПЕК с каждым годом будет ослабевать, но в ближайшее время будет сохранять ключевую роль в рамках соглашения ОПЕК+.

Сам доллар на минимумах за три года, что уже раздражает европейских конкурентов, но радует развивающиеся рынки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, датский Saxo Bank ожидает цену на нефть $40−60 за баррель в 2021 году.

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