Москва, , 14:15 — REGNUM Для борьбы с ростом цен в РФ нужно ограничивать произвол монополий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что в РФ могут временно заморозить цены на подсолнечное масло и сахар.

«Для борьбы с ростом цен должны быть другие инструменты. Во-первых, это ограничение произвола монополий. А наше либеральное руководство, видимо, считает, что единственная свобода предпринимательства, которая имеет право на жизнь, это свобода грабить потребителя при помощи злоупотребления монопольным положением, — сказал Делягин. — Антимонопольной политики в стране практически нет. Есть невнятный писк по этому поводу. Во-вторых, нужно ограничивать предельную маржу — то есть разницу между розничной ценой и ценой производителя. Здесь придется провести некоторую работу. Но это позволит отсекать ненужных посредников и поощрять прямые продажи».

И в-третьих, как пояснил Делягин, в РФ очень дороги кредиты и банковское регулирование устроено так, что банк не может давать кредиты реальному сектору.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, зачем в РФ на самом деле хотят заморозить цены.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены в РФ замораживают, чтобы не допустить их понижения – Михаил Делягин