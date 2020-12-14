Москва, , 14:14 — REGNUM Обсуждаемая в России заморозка цен на подсолнечное масло и сахар рассчитана на то, чтобы искусственно удержать цены на максимально высоком уровне, а не для того, чтобы остановить их рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

«Административные меры ограничения цен редко бывают эффективными, — сказал Делягин. — Мы это проходили по ценам на бензин. А сейчас специалисты по конъюнктуре цен говорят, что в настоящее время цены просто в силу конъюнктурных изменений поползли вниз. Так что заморозка цен рассчитана на то, чтобы искусственно удержать цены на максимально высоком уровне. Это будет действие строго противоположное тому, о котором нам говорят. То есть заморозка нужна не для предотвращения роста цен, а для недопущения их снижения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Солянникова заявила, что соглашение об ограничении цен на сахар и подсолнечное масло может привести к тому, что некоторые производства в РФ рискуют стать нерентабельными.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснила риск от заморозки цен на сахар и масло