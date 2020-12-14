Калининград, , 14:18 — REGNUM На предприятии «Автотор» в Калининграде началась сборка среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai Mighty EX8 и Hyundai Mighty EX9 по полному циклу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сборка новинок запущена в рамках реализации обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, который был подписан «Автотором» с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.

Полная масса Mighty EX8 равна 7,8 тонны, а Mighty EX9 — 8,5 тонны.

Для производства Mighty при мелкоузловой сборке (в режиме CKD) на калининградском предприятии введена в эксплуатацию новая сварочная линия кабин, оснащенная модернизированным оборудованием, среди которого станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

В компании сообщили, что на каждом этапе производства коммерческих машин Hyundai используется роботизированное оборудование.

Ранее на предприятии «Автотор» было освоено производство по полному циклу автомобилей: Hyundai HD78, HD 65, HD35 и HD35С. Кабины всех моделей грузовиков южнокорейской марки на заводе при окраске покрываются дополнительным антикоррозийным слоем.

Читайте также: «Автотор» планирует создавать авто под своей маркой