Калининград, 14 декабря 2020, 14:18 — REGNUM На предприятии «Автотор» в Калининграде началась сборка среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai Mighty EX8 и Hyundai Mighty EX9 по полному циклу. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сборка новинок запущена в рамках реализации обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, который был подписан «Автотором» с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.
Полная масса Mighty EX8 равна 7,8 тонны, а Mighty EX9 — 8,5 тонны.
Для производства Mighty при мелкоузловой сборке (в режиме CKD) на калининградском предприятии введена в эксплуатацию новая сварочная линия кабин, оснащенная модернизированным оборудованием, среди которого станки с числовым программным управлением (ЧПУ).
В компании сообщили, что на каждом этапе производства коммерческих машин Hyundai используется роботизированное оборудование.
Ранее на предприятии «Автотор» было освоено производство по полному циклу автомобилей: Hyundai HD78, HD 65, HD35 и HD35С. Кабины всех моделей грузовиков южнокорейской марки на заводе при окраске покрываются дополнительным антикоррозийным слоем.
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