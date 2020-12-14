Архангельск, , 14:08 — REGNUM Объемы промышленного производства в Архангельской области с начала года сократились почти на 6%. Наибольшее снижение демонстрируют предприятия по производству мебели, а также мясной и рыбной продукции.

Как сообщили ИА REGNUM в Архстате, за 11 месяцев текущего года индекс промышленного производства в регионе составил 94,2%. Снижение объемов производства наблюдалось по всем видам экономической деятельности. Так, добыча полезных ископаемых «упала» на 26,1%, обрабатывающие производства — на 1,9%, обеспечение электроэнергией — на 0,5%, утилизация и сбор отходов — на 4%.

Наибольшее сокращение объемов производства продемонстрировали производители мяса домашней птицы (60,9%) и рыбной продукции (на 54,7%). Более чем на 45% сократилось производство мяса крупного рогатого скота.

На 52% в регионе сократилось производство мебели, почти на — производство пиломатериалов.

Рост отмечен в производстве бетона и кирпичей (в 1,5 раза), технологической щепы (на 26,5%), целлюлозы (на 10%), бумаги и картона (на 12,8%).