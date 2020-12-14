Москва, , 14:06 — REGNUM В правительстве РФ создаётся межведомственную рабочую группу, которая займётся мониторингом и изменением цен на социально значимые товары. Об этом 14 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что уже подписал соответствующее распоряжение. Возглавит новую структуру первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Эта группа будет заниматься мониторингом и оперативным изменением потребительских цен вообще на все группы социально значимых товаров для РФ», — сказал Мишустин.

По его словам, все министры и руководители служб, которые включены в состав группы, должны в постоянном режиме отслеживать цены на продукты питания в России.