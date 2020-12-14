Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону призвали руководителей торговых сетей подготовиться к наплыву посетителей в преддверии Нового года. В частности, в целях недопущения большого скопления покупателей в залах необходимо организовать работу дополнительных касс, контроль за соблюдением масочного режима и нанести разметку для соблюдения социальной дистанции.

«Нам необходимо не допустить столпотворения в торговых залах. Это весьма сложная задача, но вполне решаемая. На автовокзалах, куда ежедневно приезжают тысячи людей, удалось организовать эту работу. Более того, они продумали схему действий в сложной ситуации: для пассажиров с признаками заболевания, имеются специальные комнаты, где они ждут приезда скрой помощи. Мне кажется, торговые сети также могут учесть этот опыт», — отметил первый заместитель сити-менеджера областного центра Юрий Овчинников.

ИА REGNUM сообщало, что в преддверии новогодних праздников ростовские супермаркеты попали под ковидные проверки. Так, в период с 4 по 6 декабря проверке подверглись 412 объектов. Инспекторы выявили 37 нарушений и составили 21 протокол.

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