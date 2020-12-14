Красногорск, , 14:29 — REGNUM По ряду наименований продуктов питания цены в Подмосковье растут быстрее, чем в целом по России. Об этом 14 декабря сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин на совещании с участием губернатора региона Андрея Воробьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнил, что по итогам ноября инфляция в России в годовом выражении составила 4,4%. Это стало максимальным значением с 2018 года. Причем активно дорожали такие социально значимые товары, как сахар, помидоры, яйца, огурцы и подсолнечное масло.

«Неприятная для нас история заключается в том, что по ряду товаров мы растем быстрее страны. Относительно наших соседей по ЦФО мы на уровне или ниже. Но все равно мы не должны расслабляться», — заявил Духин.

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