Москва, , 14:01 — REGNUM Японская компания Nissan завершила на российском предприятии в Тольятти сборку машин под собственной маркой Datsun. Об этом 14 декабря сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на представителей японского бренда.

Отмечается, что с начала появления марки Datsun в России осенью 2014 года было произведено 145 тыс. автомобилей японского бренда.

В компании планируют в скором времени завершить продажи машин Datsun, однако точные сроки не называют.

Известно также, что дальнейшее обслуживание машин Datsun будет проводиться у представителей дилерской сети компании Nissan. Кроме того, там же можно будет приобрести детали для ремонта. При этом все обязательства по послепродажному обслуживают будут выполняться в полном объеме.

Напомним, представленные в России модели Datsun — седан on-DO и хэтчбек mi-DO — подорожали в декабре на 15 тыс. рублей.

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