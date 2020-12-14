Москва, , 13:49 — REGNUM В 2021 году нефть марки Brent, выйдет в коридор $60−70. То есть на уровни, которые считались нормальными до пандемии COVID-19, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вакцина должна избавить мир от вируса и, как следствие, от ограничений. Рецессия закончится, соответственно международный туризм, авиаперевозки и спрос на нефть вернутся на прежний уровень.

Ну и, конечно, часть мировой ликвидности, которую закачали центробанки во время борьбы с пандемией, пойдет в нефть.

Единственный риск — это Иран. Будет ли Джо Байден смягчать санкции. Персидская нефть серьезный риск для рынка.

Однако против послаблений в отношении Ирана главный стратегический союзник США на Ближнем Востоке — Израиль», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мировые цены на нефть могут торговаться в диапазоне $40−60 за баррель. Об этом 14 декабря заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

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