Архангельск, , 13:41 — REGNUM За последний год цены на продукты питания в Архангельской области выросли на 4,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, в ноябре 2020 года рост цен на продовольствие составил 1,4%. Больше всего подрожал сахарный песок — на 11,3%, куриные яйца — на 8,4% и плодовоовощная продукция — на 6,8%.

Снижение цен было отмечено на молочную продукцию и макаронные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу главы Минэкономразвтия РФ, до конца 2020 года в России должно произойти снижение цен на сахар и подсолнечное масло,