Улан-Батор, , 13:39 — REGNUM Правительство Монголии решило обнулить тарифы на электроэнергию, отопление и водоснабжение для всех монгольских домохозяйств на фоне пандемии COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 13 декабря.

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«Весь мир переживает непростые времена. Человечество переживает трудные времена, которых не было со времен Второй мировой войны. 1,6 миллиона человек погибли. Мы живем в то время, когда по всему миру количество заражения за сутки превышает 1 миллиона. Мы переживаем очень тяжелое время. За первые девять месяцев этого года рост нашего ВВП замедлился до 7,3 процента. Мы работаем, чтобы защитить жизнь и здоровье наших граждан, нормализовать деятельность предприятий и сохранить рабочие места», — заявил Ухнаагийн Хурэлсух и выразил надежду на то, что решение об обнулении тарифов на электроэнергию, отопление и водоснабжение будет реальной поддержкой для населения.

По решению правительства с 1 декабря 2020 года до 1 июля 2021 года все домохозяйства, площадь дома которых не превышает 100квадратных метров, и некоторые организаций освобождаются от платы за электричество, отопление, водоснабжение и вывоз мусоров.

Решение не касается государственных организаций, горнодобывающих компаний, оптовых и розничных продавцов, а также производителей алкогольной и табачной продукции.

Как заявил премьер-министр Монголии, расходы за потребление электричества, отопление и водоснабжение в сумме 650 миллиардов тугриков будут финансированы горнообогатительным комбинатом «Эрдэнэт».

Хотя решение правительства обрадовало население, ряд экспертов предупреждает опасность превышения нагрузки электростанций и возможность аварий в трансформаторах.

«Нет никаких гарантий, что из-за резкого увеличения электропотребления произойдет повальный выход из строя оборудования электрических и домашных сетей», — поделился мнением эксперт по энергетике Гэндэнсурэнгийн Ёндонгомбо корреспонденту ИА REGNUM. Осторожность оправдывалась, после вчерашнего заявления премьера, резко выросло потребление электроэнергии.

Как сообщили в Улан-Баторской распределительной электросетевой компании, за минувшие сутки сотрудники компании работали в готовности, в некоторых местах линии электропередач не выдерживали нагрузки, повреждения были устранены. Отметили, что вечером 13 декабря зафиксирован энергопотребление выросло до 1215 МВт, что более чем на 50МВт больше чем в предыдущие дни и на 105МВт больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.